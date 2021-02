Bildrechte: imago images / Picture Point

10.134 verkaufte Tickets in rund 50 Stunden. Das sind erfreuliche Neuigkeiten für den FSV Zwickau. Bei der Aktion unter dem Motto "Zwickau und Dynamo - Mit Abstand beste Freunde!" hatten die FSV-Anhänger die Chance, "Geistertickets" für den Kassenschlager gegen Dynamo Dresden am Samstag (20. Februar) zu ergattern. Dies sollte einerseits den Verein in den schwierigen Pandemie-Zeiten unterstützen und zum anderen soziale und kulturelle Einrichtungen unterstützen.