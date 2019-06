Der Chemnitzer FC ist mit einem 30:0-Sieg beim erzgebirgischen Kreisklasse-Vertreter Lugauer SC in die Vorbereitung auf die Drittliga-Saison gestartet.

Vor 950 Zuschauern auf dem Sportplatz in Lugau eröffneten die "Himmelblauen" bereits nach drei Minuten den Torreigen durch Marcelo de Freitas. Kapitän Daniel Frahn traf allein vor der Pause (11:0) fünf Mal. Mit Wiederbeginn rotierte der CFC auf acht Positionen, einzig Timo Mauer, Jakob Gesien und Tobias Müller begannen auch in Durchgang zwei. Die Torlaune des CFC blieb unverändert. Neben de Freitas und Frahn, der zusammen mit Joannis Karsanidis auf fünf Treffer kam, verewigten sich auch Tarsis Bonga und Jan-Pelle Hoppe (je 4), Rafael Garcia, Jakob Gesien (je 3), Timo Mauer (2) sowie Nils Blumberg, Niklas Hoheneder, Kostadin Velkov in der Torschützenliste.