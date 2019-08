Die Posse um die Zaunsfahne erhitzt die Gemüter. Zudem wird die Thematik als unnötig bezeichnet, vor allem, weil die Fangruppe laut Berichten sowie der Aussage von FSV-Geschäftsführer Christian Breiner eher links einzuordnen sei. Sowohl im Netz als auch in den Stadien gab es Solidaritätsbekundungen.

Fragen, ob denn nun die Musikgruppe "Kiss" nicht mehr in München auftreten dürfe oder zahlreiche griechische Restaurants nun ihre Außenschrift ändern müssten, waren die präsentesten. Im Stadion des TSV 1860 zeigten Fans des Gastgebers ein Spruchband. Als Folge werde dies laut Schade nun auch strafrechtlich geprüft. Auch in der Regionalliga Nordost solidarisierten sich Fans von Chemie Leipzig.

Jörg Schade, FSV-Bereichsleiter Sport und Spielbetrieb, sagte auf MDR-Anfrage: "Wir wurden vor dem Auswärtssiel bei 1860 München vom Veranstalter darüber informiert, dass die Einsatzleitung der Polizei den Veranstalter, also 1860 München, darauf hingewiesen hat, dass ein aktuelles Ermittlungsverfahren in Bezug auf das Aufhängen der Zaunsfahne des Red-Kaos-Fanclubs läuft und es zum Schutz des Veranstalters untersagt werden müsse, die Fahne aufzuhängen". Eine anschließende Schlichtung und Kontaktaufnahme mit den Münchner Behörden verlief ohne Erfolg. Mitglieder der Gruppierung verzichteten daher auf die Auswärtsreise. Rund 70 Karten gingen zurück.

Wie Schade dem MDR bestätigte, habe man sich das "Okay" der örtlichen Polizeidirektion geholt, die Fahne bei Heimspielen ohne Beanstandungen aufzuhängen. Eine Antwort der Polizeidirektion München steht noch aus. Jörg Schade meinte abschließend: "Wir hoffen auf Rechtssicherheit und eine zeitnahe Entscheidung." Aktuell ist laut Schade nicht absehbar, ob Probleme in dieser Thematik generell Gastauftritte in München oder womöglich weitere Auswärtsspiele betreffen.