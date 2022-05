Mit 14 Toren und zehn Vorlagen in 31 Spielen für Hertha BSC II schoss sich Timur Gayret in der abgelaufenen Saison in der Regionalliga Nordost in den Fokus vieler Vereine. Am Ende machte Drittligist Hallescher FC das Rennen.

Der 23-Jährige soll die Spielmacherrolle einnehmen. Er kommt ablösefrei und unterschrieb in Halle einen Vertrag bis Juni 2024. "Wir sind sehr froh, Timur Gayret von einem Wechsel an die Saale überzeugt zu haben. Denn mit seinen Qualitäten und seiner Quote hat er sich naturgemäß in viele Notizbücher gespielt", erklärt Sportdirektor Ralf Minge, der gemeinsam mit Trainer André Meyer wochenlang um den Techniker mit Zug zum Tor kämpfte.

Immer in Berlin am Ball

Gayret verlässt erstmals seine Heimatstadt. Der waschechte Berliner durchlief die Nachwuchsabteilung von Hertha Zehlendorf und spielte ein Jahr für Viktoria Berlin. 2019 wechselte er zu Hertha BSC und kam 78 Mal in der Regionalliga zum Einsatz. Dabei legte er in der jüngst abgelaufenen Saison seine beste Spielzeit auf den Rasen. "Für mich fühlt es sich so an, als würde der Profifußball nun so richtig beginnen mit Heimspielen vor großer Kulisse", sagte Gayret.

Nach U20-Nationaltorwart Felix Gebhardt und Innenverteidiger Seymour Fünger ist Gayret der dritte Neuzugang.