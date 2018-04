Verletzungsbedingt muss der 1. FC Magdeburg voraussichtlich bis Saisonende auf Torhüter Jan Glinker verzichten. Aufgrund einer Verletzung an der linken Achillessehne musste der Torwart zuletzt aussetzen und stand in den Partien gegen SV Wehen Wiesbaden und FC Carl Zeiss Jena deshalb nicht zur Verfügung. Bei Wiedereintritt in das Mannschaftstraining am vergangenen Wochenende traten auch weiterhin Beschwerden beim Torwart auf. Nach MRT-Untersuchung wurde ein Anriss an der linken Achillessehne diagnostiziert, welcher konservativ behandelt werden kann. Die Verletzung zog sich der 34-Jährige in der Partie des 1. FC Magdeburg gegen den Karlsruher SC am 07.04.2018 zu.