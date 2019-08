Der neue FCM-Coach Stefan Krämer zeigt sich mit den bislang zwei Zählern "unzufrieden". Er meint: "Wir müssen unsere Fehler minimieren, das wirft uns ansonsten immer wieder zurück." Man müsse arbeiten und brauche "Ergebnisse", so Krämer, der den Job im Sommer von Michael Oenning übernommen hatte: "Deshalb müssen wir sehen, dass wir schnellstmöglich auch mal ein Spiel gewinnen." Nach dem großen Umbruch in der Mannschaft habe man ohnehin nicht davon ausgehen können, dass man jeden Gegner "an die Wand spielen" könne: "Mit der Einstellung bin ich nicht in die Saison gegangen."

Stefan Krämer (re.) will sein Team in Meppen zum ersten Sieg peitschen. Bildrechte: imago images / Eibner