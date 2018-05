Annalena Breitenbach kann dem USV Jena im Abstiegskampf nicht helfen. Bildrechte: Jürgen Scheere/FFUSV

"Ich denke die Chance, dem Empfänger zunächst neue Hoffnung zu schenken und im besten Fall ihm auch das Leben zu retten, ist einmalig und etwas Besonderes, denn es kann jeden von uns treffen", sagte die 20-jährige Abwehrspielerin vom USV. Das Auswärtsspiel am Sonntag in Hoffenheim wird Annalena Breitenbach, die bereits auf die Stammzellenspende vorbereitet wird, verpassen. Dafür hat sie volle Rückendeckung und Bewunderung vom Team. "Ich finde das großartig. Es gibt wirklich Wichtigeres als Fußball. Lena hat ein großes Herz. Sie hat es wieder in die Startelf geschafft und verzichtet auf ein Bundesligaspiel, um Leben zu retten. Sie hat mein vollstes Verständnis und riesigen Respekt", so USV-Trainer Katja Greulich. Die Thüringerinnen sind mit sieben Punkten Schlusslicht in der ersten Bundesliga. Bei noch vier ausstehenden Spielen ist der Klassenerhalt aber noch realistisch.