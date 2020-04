Die Spielstätten des SC Magdeburg und 1. FC Magdeburg sind nur einen Steinwurf voneinander entfernt. Bei den Handballern dreht sich in dieser Saison höchstwahrscheinlich kein Ball mehr. Die Bundesliga-Saison ist abgebrochen worden , beim EHF-Pokal wird das wohl noch diese Woche passieren. Einen Abbruch wünschen sich auch die Drittliga-Fußballer der Elbestadt. Die Entscheidung steht noch aus. Die Vereine hängen in der Luft. Der DFB hat öffentlich erklärt, die Saison fortsetzen zu wollen.

Auf den ersten Blick gleichen sich die Ligen. Der Etat ist ähnlich, lag beim FCM letzte Saison bei 10,6 Millionen Euro, wobei 4,5 Mio. Euro für die Lizenzspieler galten. Der SCM ging mit einem Etat von acht Millionen Euro in die Saison. Parallelen bestehen auch bei den Fans. Beide Ligen locken viele Zuschauer an, wobei die Drittligisten mit 8.132 Besuchern (Saison 18/19) auch aufgrund der Platzkapazitäten vorne liegen. Der größte und entscheidende Unterschied sind die TV-Gelder. Die Drittligisten bekamen in der letzten Saison 1,28 Millionen Euro pro Verein. Ein Handball-Bundesligist bekommt gerade einmal zirka ein Zehntel davon.

Die Entscheidung, die Saison nicht fortzusetzen, fiel im Handball mit nur einer Gegenstimme. In der 3. Liga ist die Gemengelage eine andere. Acht Mannschaften plädieren für einen Abbruch. Die Position zu "Geisterspielen oder Abbruch?" ist dabei fast immer am Tabellenstand abzulesen. Einige Mannschaften sind für die Fortsetzung der Saison, andere äußern sich öffentlich nicht. Bei noch elf ausstehenden Spieltagen - in der Handball-Bundesliga waren es nur noch sieben - könnte es für (fast) alle Teams de facto noch in alle Richtungen gehen.