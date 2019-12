Die Hausherren starteten vor etwa 16.500 Fans wie die Feuerwehr, brachten aber keinen ihrer acht Torschüsse in den ersten 20 Minuten im Tor unter. Beister nutzte die erste Chance für den FCI zur Führung für die Gäste. Beck per Kopf verpasste vor der Pause das 1:1. Nach dem Wechsel fand der FCM gegen das Bollwerk, was Ingolstadt errichtete kein Durchkommen. Der eingewechselte Eckert Ayensa machte zehn Minuten vor Schluss mit dem 0:2 alles klar.