Der 1. FC Magdeburg und der SC Paderborn können am Sonnabend vier Spieltage vor dem Saisonende den ersehnten Aufstieg in die 2. Bundesliga klar machen. Das Spitzenduo hat elf Punkte Vorsprung auf die Verfolger aus Wehen-Wiesbaden und Karlsruhe. Wann wird gejubelt? Wann gebangt und wann muss die Aufstiegssause verschoben werden?

Spielt Magdeburg gegen Fortuna Köln unentschieden, dann muss die Elf von Jens Härtel auf Patzer von Wehen-Wiesbaden (Sonnabend in Rostock) und Karlsruhe (Montag in Zwickau) hoffen. Wiesbaden und Karlsruhe dürfen nicht gewinnen. Heißt: Wenn Wiesbaden in Rostock Federn lässt, könnte Zwickau zum "Aufstiegshelfer" werden. Knüpft der FSV dem KSC am Montagabend einen Punkt ab, feiert der FCM vor dem Fernseher den Aufstieg.

Bei einer Niederlage gegen Fortuna Köln kann der Aufstieg auch noch glücken, aber nur, wenn Wiesbaden und Karlsruhe verlieren oder unentschieden spielen. Auch in diesem Fall können die Sektkorken nicht am Sonnabend knallen, sondern erst am Montag. Der FSV Zwickau hat das Hinspiel in Karlsruhe übrigens mit 0:1 verloren. Es wäre also Zeit für eine Revanche …