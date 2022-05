Obermair wurde am Montag (16. Mai 2022) als Neuzugang beim Zweitliga-Klub SC Paderborn vorgestellt. "Raphael ist fußballerisch stark und schnell, was sehr gut zu unserer Spielweise passt. Über die rechte Seite sorgt er auch mit starken Flanken für viel Gefahr im gegnerischen Strafraum", sagte Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth. Der 26-Jährige bestritt letzte Saison 36 Spiele für den FCM. Er war einst unter anderem von Bayern München ausgebildet worden, landete über Jena in Magdeburg.