Fußball-Drittligist 1. FC Magdeburg muss mindestens vier Wochen auf Abwehrspieler Felix Schiller verzichten. Beim 6:1-Sieg am Sonntag über den VfR Aalen verletzte sich der 28-Jährige bereits in der Anfangsphase und musste ausgewechselt werden. Nach heutiger MRT-Untersuchung durch Mannschaftsart Dr. Stefan Wiegand (Klinik für Unfallchirurgie, Universitätsklinikum Magdeburg) wurde beim Spieler ein Muskelfaserriss in der Leistengegend am linken Oberschenkel diagnostiziert. Schiller wird dem 1. FC Magdeburg voraussichtlich vier Wochen fehlen.