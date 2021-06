Entscheidenden Einfluss auf diesen Transfer hatte FCM-Trainer Christian Titz. "Ich kenne Tobias seit vielen Jahren, hatte ihn beim HSV in der U17 in der Mannschaft und dann auch im Profikader", erklärt er und beschreibt Knost als "sehr zweikampfstarken Spieler, der im Defensivverbund variabel einsetzbar ist".

Der 21-Jährige gebürtige Berliner wechselte im Sommer 2014 aus dem Nachwuchs von Tennis Borussia Berlin zum Hamburger SV, spielte dort in der U17 und U19 und bekam einen Anschlussvertrag. In der Saison 2018/19 war Knost immer wieder auch bei der zweiten Mannschaft der Hamburger dabei und absolvierte in dieser Zeit drei Partien in der Regionalliga Nord. Am 18. August 2018 spielte er im DFB-Pokal-Spiel der HSV-Profis bei der TuS Erndtebrück (5:3). Trainer war wie bereits zu U-17-Zeiten Titz.