Im Sommer 2010 tat Patrick Weihrauch das, wovon unzählige junge Fußballer träumen: Als 16-Jähriger wechselte er zum deutschen Rekordmeister FC Bayern München und sollte später sogar - zumindest formell - zweifacher Double-Sieger mit den Bayern werden. Bei den Titeln 2013 und 2014 gehörte der 1,81 Meter große Offensivspieler zum erweiterten Kader, schaffte es aber weder unter Jupp Heynckes noch Pep Guardiola zu einem Pflichtspieleinsatz bei den Profis. 2016 verschlug es Weihrauch dann zu den Würzburger Kickers.

Rückkehr "anders erhofft"

Am Freitagabend (2. Oktober) kehrte der mittlerweile 26-Jährige in seine Heimat zurück. Mit seinem neuen Verein, Dynamo Dresden, wollte Weihrauch den guten Saisonstart fortsetzen. Das Vorhaben ging gründlich in die Hose, "weil wir in der ersten Halbzeit nicht griffig genug waren und nicht in die Zweikämpfe gekommen sind", sagte Patrick Weihrauch nach dem 0:3 im hauseigenen Kanal Dynamo-TV.

Er habe sich in seiner Geburtsstadt natürlich ein anderes Spiel und ein anderes Ergebnis gewünscht, doch dafür sei die erste Halbzeit zu schlecht gewesen. Mit Blick auf die schwere Aufgabe am kommenden Wochenende im Ost-Klassiker gegen den 1. FC Magdeburg sagte Weihrauch: "Wir müssen das, was wir in den zweiten Halbzeit gezeigt haben, von Anfang an auf den Platz kriegen und dürfen uns nicht so leicht den Schneid abkaufen lassen wie in München." Gelb statt Rot: Patrick Weihrauchs (l.) Rückkehr mit Dynamo Dresden an die alte Wirkungsstätte war nicht von Erfolg gekrönt. Bildrechte: imago images/Eibner

Rückspiel im Januar

Ende Januar 2021 gibt es die Chance zur Revanche. Dann in Dresden und hoffentlich vor Fans. Die waren im Münchner Stadion an der Grünwalder Straße nicht erlaubt. Und so war es für den 119-fachen Bayern-Spieler auf ganzer Linie eine verkorkste Rückkehr in die Stadt, in der einst seine Karriere begann.