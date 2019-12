Fußball | 3. Liga Jenaer Stadtrat entscheidet über neues Stadion

Das altehrwürdige Jenaer Ernst-Abbe-Sportfeld ist in die Jahre gekommen. Ein Neubau ist bereits beschlossen. Doch wer wird die Arena bauen. Am Mittwoch will der Stadtrat entscheiden, welcher Investor den Zuschlag erhält. Wie die Ostthüringer Zeitung (OTZ) am Dienstag berichtete, will der Stadtrat am Mittwoch entscheiden, welcher Investor den Zuschlag erhält.