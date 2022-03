Das teilte der HFC am Donnerstag (10.03.2022) mit. Wann die Partie nachgeholt werden soll, steht noch nicht fest.

Grundlage für die Absage ist Paragraf 15 der Durchführungsbestimmungen zur DFB-Spielordnung. In dieser Woche hatten die Hallenser gleich an mehreren Tagen positive Fälle zu beklagen. Insgesamt zehn Spieler sind beim Verein positiv. "Dem Halleschen FC stehen aufgrund mehrerer positiver Coronafälle in der Mannschaft aktuell unter anderem keine einsatzberechtigten Torhüter zur Verfügung", erklärte der Verein.