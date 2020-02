Der direkt von Regionalligist Cottbus gekommene "Pele" Wollitz (re.) sollte den Sechs-Punkte-Abstand zu den Aufstiegsrängen eigentich wett machen. Nun muss er mit seinem Team nach unten schauen. Bildrechte: imago images/Jan Huebner

Zuletzt gingen beide völlig unterschiedliche Wege: In den vergangenen fünf Partien erwies sich Chemnitz als das drittbeste Team der gesamten Liga, es gab satte zehn Zähler. Magdeburg dagegen holte ganze zwei - und ist damit das drittschlechteste. Da überrascht es dann kaum noch, dass der Zweitliga-Absteiger FCM am Wochenende Gefahr läuft, vom Drittliga-Aufsteiger CFC überholt zu werden. Ein Dreier in der MDCC-Arena und es wäre so weit.

15-Treffer-Mann Hosiner fehlt dem CFC

Angehen muss Chemnitz die 90 Minuten aber ohne den Mann der Stunde: Torjäger Philipp Hosiner, erst während der Saison geholt, schoss sich mit schon 15 Treffern an die Spitze der Torjägerliste der 3. Liga. Zuletzt gelangen dem Österreicher gleich vier (!) Doppelpacks in Folge. Umso ärgerlicher, dass er beim Erfolg über Halle seine fünfte Gelbe Karte sah: "Sehr bitter, ich hätte so gerne in Magdeburg gespielt. Dort ist eine tolle Stimmung." CFC-Goalgetter Philipp Hosiner lässt sich auch Gelegenheiten per Elfmeter nicht entgehen. Bildrechte: imago images/HärtelPRESS

Rother: Wollen CFC-Lauf stoppen