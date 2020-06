"Noch sind es acht Endspiele", gab sich ein sichtlich geknickter Trainer des Halleschen FC nach dem 1:5-Debakel in Zwickau noch kämpferisch. Doch was Ismail Atalan da über 90 Minuten auf dem Platz gesehen hat, dürfte nicht nur ihn wenig optimistisch stimmen. Der HFC lieferte eine desolate Vorstellung ab, ließ alles vermissen, was man im Abstiegskampf so benötigt. "Ich habe den festen Glauben an die Mannschaft", sagte Atalan, aber hat den auch die Mannschaft selbst noch? Seit 13 Spielen wartet man in der Saalestadt auf einen Dreier. 40 Mal schlug es dabei im Tor des HFC ein.

Fans stellen Mannschaft zur Rede

Wie es zu diesem Einbruch kommen konnte, zur Winterpause träumten noch einige von der 2. Bundesliga, weiß niemand. Lange hielt man an Torsten Ziegner fest, der dann Ende Februar gehen musste. Sein Nachfolger Atalan holte in fünf Spielen einen Punkt. Nach der Pleite von Zwickau blieb die Mannschaft stumm. Später nach der Heimfahrt warteten aber 150 frustrierte HFC-Anhänger, die Antworten verlangten. Nämlich darauf, wie der HFC eigentlich die Klasse halten will? Nach dem 5:1 Debakel des HFC beim Tabellennachbarn FSV Zwickau empfangen etwa 150 verärgerte Fans die Mannschaft am Samstag gegen 18:30 Uhr am heimischen Erdgas Sportpark. Bildrechte: VIADATA Photo/Holger John

Der Frust sitzt tief. Das ist auch in den Artikel-Kommentaren deutlich spürbar. "tobi" fragt u.a.: "(...) Aus welchem Grund auch immer man diesen Trainer geholt hat, schickt ihn dahin, wo er hergekommen ist. Ein überflüssiger Personalposten ohne irgendeinen Sinn bzw. Wirkung. Was macht dieser Atalan eigentlich im Training? (...)"

In dieser Mannschaft klappt bzw. funktioniert nichts. Elementare Sachen werden nicht mehr gebracht. Taktik... Fremdwort. Technik, Wille usw. alles was da war ist weg. Die Mannschaft, die Bezeichnung verbietet sich eigentlich, löst sich jetzt schon auf. tobi

Und "Hallenserin" fügt an: "(...) Mein Gott, wie stolz waren wir Fans noch im Oktober auf die Spieler, die nicht nur erfolgreich sondern auch richtig guten Fußball spielten."

Wie geht es weiter?