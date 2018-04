Planungssicherheit gibt es damit auch für die Teams in der Regionalliga Nordost. Da der FC Rot-Weiß Erfurt und der Chemnitzer FC, wenn beide vom NOFV das Spielrecht erhalten, kommende Saison nur noch viertklassig sind, gibt es in der laufenden Spielzeit mindestens drei Absteiger. Ein weiterer würde hinzukommen, wenn Energie Cottbus den Aufstieg in die 3. Liga verpasst.

Ein Hintertürchen gibt es übrigens für die Chemnitzer noch: sollte der CFC den 18. Platz erreichen. Derzeit nimmt Werder Bremen II diesen, drei Punkte vor den Himmelblauen, ein. Der CFC würde in diesem Fall nachrücken, sollte ein Zweitliga-Absteiger nicht in die 3. Liga, sondern gleich in die Regionalliga wandern. Einen derart gelagerten Fall gab es in der vergangenen Saison, als 1860 München in die vierte Liga ging und so der SC Paderborn als 18. in der 3. Liga blieb. CFC-Sportvorstand Steffen Ziffert sagte am Dienstag: