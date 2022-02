Zweifelhafte Elfmeterentscheidungen wie hier bei Elias Huth in der ersten Hälfte prägten die Partie. Bildrechte: imago images/MIS HFC-Trainer André Meyer setzte auf dieselbe Startelf, die zuletzt das Derby gegen Zwickau mit 2:0 für sich entschieden hatte. Die Rot-Weißen schafften mit sauberem Passspiel viel Ballbesitz in der ersten Hälfte. Die Münchner präsentierten sich dagegen völlig harmlos. So kam trotz viel Tempo in den ersten 45 Minuten kaum eine Chance herum. Den einzigen gefährlichen Abschluss hatte Jan Löhmannsröben (31.).

Shcherbakovski-Knaller nach einer Ecke

Zunächst kamen die Weiß-Blauen etwas engagierter aus der Kabine, doch Halle ließ sie kalt abblitzen. Obwohl Eberwein bei einer Topchance im letzten Moment noch geblockt wurde (53.), schlug es beim folgenden Eckball ein. Niklas Kreuzers Hereingabe rutschte diagonal durch den Strafraum, an dessen Ende Jan Shcherbakovski das Leder flach zurück in die Gegenrichtung knallte. Das Ding schlug im langen Eck zum 1:0 (54.) ein.

Glückselfer verhilft zum 2:0

Postwendend verpasste Merveille Biankadi eine scharfe Eingabe und so den sofortigen Ausgleich für den TSV (56.). Dann profitierte der HFC von einem Schiedsrichter-Geschenk. Nach toller Kombination grätschte 1860-Verteidiger Semi Belkahia Stürmer Elias Huth den Ball weg, zeitgleich gingen beide zu Boden und Referee Patrick Alt zeigte auf den Elfmeter-Punkt. Michael Eberwein versenkte den Strafstoß humorlos in die rechte Ecke - 2:0 (62.). Hauptsache, drin! Michael Eberwein ballt die Faust. Der HFC-Stürmer erzielte das vorentscheidende 2:0. Bildrechte: imago images/foto2press

Schreiber pariert stark und baut seine Serie aus

Die Münchner, die um ihre letzte Aufstiegschance kämpften, erhöhten nun die Schlagzahl. Doch Youngster Tim Schreiber im HFC-Tor parierte gegen Richard Neudecker zunächst selbst super (76.), ehe dann bei der einzigen Chaos-Situation im Strafraum Neudeckers abgefälschter Abschluss am Tor vorbei kullerte (81.). So schraubte Schreiber weiter an seiner Superserie, der Neu-Stammkeeper ist nun seit 412 Minuten ohne Gegentor.

Halle sprintet aus dem Keller

Die Saalestädter feierten erst den zweiten Auswärtssieg der Saison, der letzte war ein 1:0 bei Viktoria Berlin und lag satte 185 Tage zurück. Dazu brach Halle eine weitere unheimliche Serie. Im neunten Montagsspiel der 3. Liga gewann der HFC zum ersten Mal. Die ganzen Serien verhelfen Halle mit dem vierten ungeschlagenen Spiel in Folge zu einem Sprint aus dem Tabellenkeller. Vor kurzem standen die Sachsen-Anhalter noch auf einem Abstiegsrang, jetzt sind es schon sieben Punkte Vorsprung vor dem roten Strich. In der Form gehört Halle aber auch auf jeden Fall in die höchsten drei Klassen.

Stimmen