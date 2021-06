Der FSV Zwickau ist bei der Suche nach einem Defensivspieler fündig geworden. Wie der Drittligist am Samstag mitteilte, muss Adam Susac am kommenden Montag nur noch einen Medizincheck absolvieren. Der 32-Jährige kommt von Zweitligist VfL Osnabrück, wo sein Ende Juni auslaufender Vertrag nicht verlängert wurde.

Der Abwehrmann hatte vier Jahre in Osnabrück die Fußballschuhe geschnürt, unter anderem unter dem damaligen Cheftrainer Joe Enochs. Zuvor war er zwei Jahre beim FC Erzgebirge Aue unter Vertrag. In der abgelaufenen Saison hatte Susac in Osnabrück aber nur vier Spiele bestritten.