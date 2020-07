In der vergangenen Saison kam Malachowski 23 Mal für Belchatow zum Einsatz, wobei ihm zwei Tore und zwei Vorlagen gelangen. Insgesamt absolvierte der Pole 24 Zweitliga-Partien und kam in 43 Spielen in der 3. polnischen Liga zum Einsatz. Zudem weist der Rechtsfuß neun Einsätze in der UEFA Youth League und vier Partien für die U-Mannschaften Polens auf.