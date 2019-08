Historischer Fehlstart

Trainer Lukas Kwasniok, der sein Team bisher immer in Schutz nahm, redete anschließend Klartext. Laut liga3-online.de sagte er auf der Pressekonferenz: "Ich hatte eigentlich nicht gedacht, dass ich mich , wie nach der Niederlage gegen Braunschweig nochmal entschuldigen muss. Aber das hat heute alles getoppt. Es fällt mir schwer, Worte zu finden. Vor allem, weil ich mich nach der Halbzeitansprache sehr allein gelassen gefühlt habe. Ich trage die Verantwortung. Aber alleine werde ich das nich schaffen."

Und Kwasniok wurde noch deutlicher: "Wenn die Jungs nicht aufwachen, dann schaden sie dem Verein und auch ihrer Laufbahn. Das war heute das Spiel einer Männermannschaft gegen eine Schülermannschaft in reinster Form", sagte er laut liga3-online.de weiter. Als Konsequenz soll es die Streichung des trainingsfreien Tages gegeben haben.

Unmittelbar nach dem Schlusspfiff stand lediglich Geschäftsführer Chris Förster bei Magenta Sport Rede und Antwort. Er sprach von einer "sehr schlechten Leistung" und gab zu, dass die Stimmung beschissen sei. Zugleich nahm er die Mannschaft in die Pflicht: "Es fehlt der Leader auf dem Platz. Wir brauchen ein Erfolgserlebnis".

Nächste Woche geht es am Sonnabend zum SV Meppen. Die Norddeutschen sind mit einem Sieg auf Rang 15 und hoffen selbst auf einen Befreiungsschlag. Die Woche darauf gastiert der 1. FC Magdeburg im Abbe-Sportfeld. Anschließend stehen Aufgaben bei 1860 München sowie dem Chemitzer FC an.

Wie soll es also weitergehen? Und woher könnte der Glaube daran kommen? Es könnte sich ein Blick auf die letzte Saison lohnen. Dort rief der unter Beschuss stehende Coach Kwasniok seine Mannen zum Endspurt auf und forderte den Sieg in einer imaginären Tabelle, welche die letzten sieben Spiele beinhaltet. Der Plan ging auf - Mit sechs Siegen aus sieben Spielen holte sich Jena in dieser Tabelle Rang eins und sicherte sich doch noch den Klassenerhalt.