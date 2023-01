Das Auswärtsspiel am kommenden Wochenende in Halle werde man "ohne Veränderung in der sportlichen Leitung absolvieren". Man erwarte aber eine klare Leistungssteigerung und Reaktion. Nach der Partie soll die Situation neu bewertet werden. "Es ist uns wichtig das Gefühl zu vermitteln, dass wir keineswegs tatenlos zuschauen werden und alles uns Mögliche für den Erhalt des Profifußballs in Zwickau tun werden", teilte der Verein mit.