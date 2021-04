Alexander Schmidt wird neuer Trainer von Dynamo Dresden. Das teilte der Drittligist am Montag (26.04.2021) mit. Schmidt wird Nachfolger des erst am Sonntag entlassenen Markus Kauczinski .

Der 52-Jährige war zuletzt Coach bei Dresdens Drittliga-Konkurrent Türkgücü München, wo er im Februar auf Rang sieben liegend entlassen wurde. Zudem arbeitete Schmidt im Nachwuchs oder als Scout bei 1860 München, dem VfB Stuttgart, Jahn Regensburg und Red Bull Salzburg. Cheftrainer war er neben Türkgücü auch beim österreichischen Klub St. Pölten. Mit Dresden soll er nun in den ausstehenden sechs Saisonspielen den Aufstieg in die 2. Bundesliga klarmachen. Nach zuletzt vier Spielen ohne Sieg und ohne Tor waren die Schwarz-Gelben von der Tabellenspitze auf Rang vier abgerutscht.

"Ich möchte Dynamo Dresden dabei helfen, dass der Verein schnellstmöglich in die Erfolgsspur zurückfindet", wird Schmidt in der Mitteilung des Vereins zitiert. " Ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit harter Arbeit, positiver Energie und absoluter Leidenschaft am Ende der Saison den Aufstieg in die 2. Bundesliga erreichen können“, erklärte Schmidt, er vorerst einen Vertrag bis zum Saisonende erhielt.