Wie der DFB weiter mitteilte, startet die zwölfte Drittligasaison am 19. Juli mit dem Eröffnungsspiel. Da die Spielpläne der Bundesliga und 2. Bundesliga durch die Deutsche Fußball-Liga (DFL) am 28. Juni veröffentlicht werden, wird der DFB die 38 Spieltage der 3. Liga in der ersten Juli-Woche bekanntgeben.