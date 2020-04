Zwickaus Vorstandssprecher Tobias Leege. Bildrechte: imago images / Picture Point Viele Drittligisten sind da anderer Meinung - insbesondere die mitteldeutschen. "Geisterspiele, um die Saison zu Ende zu bringen, sind für uns überhaupt keine Option. Sollte dieser Fall eintreten, ist der Gang zum Insolvenzgericht unumgänglich", sagte Tobias Leege, Vorstandssprecher des FSV Zwickau, jüngst dem Nachrichtenportal "Tag 24": "Mit Rückkehr zum Spielbetrieb gehen wir aus der Kurzarbeit heraus, hätten die vollen Personalkosten zu tragen, gleichzeitig aber keine relevanten Einnahmen, die dem entgegenstehen."

In der Tat könnten Geisterspiele ein dickes Loch im Portemonnaie zur Folge haben: Wie aus dem Drittliga-Bericht der vergangenen Saison hervorgeht, machen Einnahmen aus dem laufenden Spielbetrieb durchschnittlich 21 Prozent der Gesamterträge eines Vereins aus. Diese Einnahmen würden im Falle von Geisterspielen in jedem Falle wegfallen.

Demgegenüber steht ein relativ hoher Anteil Personalkosten, der dann wieder vollständig vom Verein zu tragen wäre: Durchschnittlich 34,7 Prozent der Ausgaben eines Drittliga-Vereins gehen für das Personal Spielbetrieb, also vorrangig die Mannschaft drauf. Hinzu kommen 8,8 Prozent für das Personal Handel und Verwaltung.

Anders sähe es, so Leege, bei einem Abbruch der Saison aus. Zwar würde dann auch das TV-Geld wegfallen, aber: "Rechnerisch ist ein Abbruch für uns bei wirtschaftlicher Betrachtung die beste Option, da die Kosten des Personals vom Kurzarbeitergeld getragen werden, keine Spieltagskosten entstehen und die sonstigen Fixkosten, wie Stadionmiete erlassen oder gestundet werden können."

Auch an dieser Stelle lohnt ein Blick in den Drittliga-Bericht der vergangenen Saison. Nur durchschnittlich 10,8 Prozent der Gesamterträge eines Drittliga-Vereins stammen aus Medieneinnahmen. Jeder Klub erhält pro Saison 842.000 Euro von "Magenta Sport" als TV-Partner. Zum Vergleich: In der 2. Bundesliga sind der SV Wehen Wiesbaden und der VfL Osnabrück mit je 7,3 Millionen Euro Fernsehgelder noch die Geringverdiener. Der FC Bayern München erhält in dieser Saison 67,9 Millionen Euro - allein aus dem TV-Topf. Das Fersehgeld macht in der 3. Liga noch den geringsten Anteil aus. Bildrechte: imago images/Jörg Schüler

Würde also bei einem Saisonabbruch neben den Zuschauereinnahmen auch die letzte Zahlung der Fernsehgelder Ende Mai wegfallen, dann wäre das aus Sicht des FSV Zwickau weniger dramatisch, als wenn man bei Geisterspielen wieder die vollen Personalkosten zu tragen hätte.

Auch andere mitteldeutsche Drittliga-Vereine haben sich bereits intensiv mit möglichen Szenarien beschäftigt. Bereits vor zwei Wochen hatte der Hallesche FC in einem offenen Brief einen Saisonabbruch gefordert. "Wir sehen zum Abbruch der Saison in der 3. Liga keine Alternative. Dieses 'Hin und Her', diese Salami-Taktik, all die Theorien und Eventualitäten sind in den vergangenen Tagen zu Recht kritisiert worden", hatte HFC-Präsident Jens Rauschenbach geschrieben.

FCM-Geschäftsführer Mario Kallnik. Bildrechte: imago images/Picture Point Der 1. FC Magdeburg wagt sich nicht ganz so sehr in die Offensive, geht aber in die gleiche Richtung. "Meisterschaftsspiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit sind für uns überhaupt keine Option", sagt Geschäftsführer Mario Kallnik. Über einen möglichen Saisonabbruch will er zwar "zu diesem Zeitpunkt" noch nicht nachdenken - doch auch Kallnik kommt bei seinen Berechnungen auf ein eindeutiges Ergebnis: "Bei Geisterspielen würden uns Zuschauereinnahmen in sechsstelliger Höhe fehlen."