André Meyer soll die anhaltende sportliche Talfahrt beim Halleschen FC stoppen. Wie der Drittligist am Montag (27. Dezember) mitteilte, tritt der 37 Jahre alte gebürtige Hallenser die Nachfolge von Florian Schnorrenberg an, der vergangene Woche von seinen Aufgaben entbunden wurde. Meyer erhält einen Vertrag bis Juni 2023 und wird zum Trainingsauftakt am 2. Januar die Mannschaft übernehmen.