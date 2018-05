Am 21. Mai ist der große Tag für alle Mannschaften, die sich für die Landespokal-Finals qualifiziert haben. Den Notizblock gezückt, jetzt stehen auch die Anstoßzeiten und die Verteilung der Spiele fest. Die ARD meldet sich am Pfingstmontag zu Beginn der Live-Konferenz um 12:15 Uhr aus dem Alfred-Kunze-Sportpark in Leutzsch, wo die BSG Chemie Leipzig auf den FCO Neugersdorf trifft.

Alfred-Kunze-Sportpark, Spielstätte der BSG Chemie Leipzig. Bildrechte: IMAGO