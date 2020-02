Der HFC befindet sich nach acht sieglosen Spielen in Serie inzwischen im Abstiegskampf der 3. Liga und will am Samstag in der Auswärtspartie beim Tabellenvorletzten SG Sonnenhof Großaspach wieder einen Erfolg landen. Die Partie wird ab 14:00 Uhr im MDR Fernsehen und in der brandneuen "Sport im Osten"-App übertragen.