Den Blau-Weißen droht ein großer personeller Umbruch. Der Transfer von Keeper Morten Behrens nach Darmstadt steht bereits fest. Darüber hinaus laufen im Sommer 17 Spielerverträge aus, darunter die von Leistungsträgern wie Alexander Bittroff, Dominik Ernst, Thore Jacobsen und auch Baris Atik. Besonders der 26-Jährige hatte in den vergangenen Wochen enormen Anteil an der Magdeburger Erfolgsserie. Im Winter als vereinsloser Spieler an die Elbe gekommen, hauchte Atik dem FCM vor allem in der Offensive wieder Leben ein und war an 15 der letzten 21 Treffer beteiligt.

Gewohntes Bild in den vergangenen Wochen: Baris Atik in ausgelassener Feierstimmung mit seinen Teamkameraden. Bildrechte: imago images/Eibner