Vor Ort kam es zum verbalen Disput. Zudem drangen zwei Fans der Nürnberger in den SGD-Bus ein, wie der Dresdner Drittligist in einer Mitteilung am Sonntagnachmittag bestätigte. Diese sollen Spieler sowie Trainer beleidigt haben. Dabei soll es in erster Linie um Stefan Kutschke gegangen sein, der von 2015 bis 2017 beim FCN unter Vertrag stand, damals aber für anderthalb Jahre nach Dresden ausgeliehen wurde. So kam der Stürmer in Nürnberg lediglich auf sechs Einsätze als Einwechselspieler.

Stefan Kutschke wurde 2015 beim 1. FC Nürnberg nicht glücklich und wechselte auf Leihbasis zu Dynamo Dresden. (Archiv) Bildrechte: imago images/Fotostand