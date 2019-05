Der DFB wird nun dem internen Zulassungsbeschwerdeausschuss die Empfehlung aussprechen, dem FSV Zwickau die Zulassung für die die kommende Spielzeit 2019/2020 in der 3. Liga zu erteilen. Im Vorfeld dieser finalen Entscheidung hatte der FSV aber zunächst noch umfangreiche "Hausaufgaben" zu erledigen. Wie in den Jahren zuvor hatte der DFB den Westsachsen, die Lizenz für die kommende Saison zunächst unter Bedingung und Auflagen erteilt. Um die endgültige Spielberechtigung für die kommende Spielzeit zu erhalten, mussten bis zum heutigen Stichtag (28.05.19) die Bedingung erfüllt werden und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Vereins insbesondere durch den Zufluss von liquiden Mitteln in der kommenden Saison 2019/2020 nachgewiesen werden. "Dieses positive Signal aus Frankfurt ist der Lohn für unsere intensive Arbeit der letzten Wochen und Monate. Gemeinsam mit unseren Partnern rund um unseren Verein wurde unser Motto 'ALLES FÜR ZWICKAU' tatsächlich auch so gelebt“, zeigte sich FSV- Geschäftsführer Christian Breiner über diese Nachricht erfreut.

FSV-Geschäftsführer Christian Breiner (Mi.) mit dem neuen Sportdirektor Toni Wachsmuth (li.) und dem alten Sportdirektor David Wagner Bildrechte: FSV Zwickau / Daniel Sacher