Helge Leonhardt hat am Sonntagabend über die Kanäle des FC Erzgebirge Aue mitgeteilt, dass er als Präsident des Vereins zurücktritt.

In einer Mitteilung auf der Homepage der Veilchen wendete er sich an die Mitglieder und übernahm die Verantwortung für die sportliche Misere der Erzgebirgler. Seine Entscheidung habe dem Präsidium des Aufsichtsrats deshalb in einer konstituierenden Sitzung mitgeteilt. "Ich hoffe sehr, dass damit ein geordneter Neuanfang gestaltet werden kann und, dass damit weitere Eskalationen, die den Verein öffentlichen Schaden bringen würden, verhindert werden können", schrieb Leonhardt.