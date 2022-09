Am Montagabend wird es ein Treffen Verantwortlicher um Aufsichtsratschef Bernd Keller geben, am Dienstag tagt dann der Vorstand. Hauptaugenmerk liege laut Werner auf der zukünftigen Besetzung der Gremien, der Vorbereitung der Mitgliederversammlung und auf der Frage, wie es mit dem Trainergespann weitergeht. "Das müssen die Gremien weise und in Ruhe entscheiden, um den Verein in ein gutes und sicheres Fahrwasser zu bringen", so der Anwalt.

Leonhardt - große Verdienste, unglückliche Trainerentscheidungen

Helge Leonhardt war seit 2014 Präsident des FC Erzgebirge, nahbar für Fans und Spieler mit markigen Sprüchen: "Wir gliedern nicht aus, wir lieben unseren Verein" oder zeugt "Kinder mit Wismut-DNA" am Muttertag.

Die Nähe kam an. Auch wenn er gleich in seinem ersten Amtsjahr 2015 abstieg. Bei der Auswahl der Trainer lag der Unternehmer, der nach der Entlassung von Steffen Ziffert viele Jahre Präsident und Sportdirektor in Personalunion war, zu oft falsch. Zwölf Trainerwechsel in acht Jahren sprechen Bände. Dabei war Aue immer dann am erfolgreichsten, wenn sie die Trainer kontinuierlich arbeiten ließen.

Kontinuität seit Jahren ein Fremdwort

So wie den leider dieses Jahr verstorbenen Gerd Schädlich von 1999-2007 oder Rico Schmitt von 2008-2012. Beide stiegen in die 2.Liga auf und hielten sicher die Klasse. Kontinuität ist seit Jahren ein Fremdwort in Aue. Das Trainerkarussell drehte sich rasant. Immer wieder sprachen No Names im Erzgebirge auf und schnell wieder ab. So holte Leonhardt nach der Entlassung von Falko Götz 2015 den unbekannten Tomislav Stipic. Später durften sich Trainernovizen wie Thomas Letsch, Hannes Drews, Daniel Meyer oder Spilewski versuchen.

19 neue Spieler, aber kein Team

Im Sommer gab Leonhardt mit Timo Rost dem nächsten unerfahrenen Trainer die Chance in der 3. Liga. Rost hatte bis dato erfolgreich Bayreuth trainiert, aber noch nie in der 3. Liga gewirkt. 19 neue Spieler durfte Rost holen. Dass die Auswahl nicht beste war und die Qualität nicht zum Wiederaufstieg reichen sollte, war schnell klar.

Leonhardts Händchen bei der Trainerauswahl war kein gutes, dass, was er und sein Bruder Uwe für den Verein und die Region geschaffen haben, ist aber ein Verdienst, der ihnen nie genommen wird. Die Infrastruktur, das Stadion, das Internat sind erste Sahne. Nur braucht das in der Regionalliga keiner mehr. Deshalb musste Leonhardt den Weg frei machen und Aue die Chance für einen Neuanfang geben.