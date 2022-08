Ex-Dynamo Stefaniak ist Aues wertvollster Neuzugang und bisher ein Torgarant. Nach seinem wunderschönen Freistoßtreffer beim 1:1 zum Auftakt gegen den SC Freiburg II schoss der gebürtige Hoyerswerdaer sein neues Team auch gegen Osnabrück in Führung. In der Anfangsphase traf er mit einem satten Schuss. Auch in der Folge war Stefaniak Dreh- und Angelpunkt und an vielen gefährlichen Offensivszenen beteiligt. Bis zur 76. Minute. Dann musste der Kreativspieler nach einem unglücklichen Zusammenprall mit Osnabrücks Sven Köhler verletzt vom Platz.