Ballas, der bereits am Dienstag (21.06.2022) beim Zweitligisten mittrainierte, erklärte: "Ich freue mich, dass der Wechsel so schnell über die Bühne gegangen ist. Die Punkte, die hier für die Verantwortlichen wichtig sind, haben sich mit meinen gedeckt. Nach meinem persönlichen Seuchenjahr habe ich richtig Bock, viele Spiele zu machen." Die vergangene Saison in Aue war für den Innenverteidiger eine zum Vergessen. Wegen einer Knieverletzung konnte er nur drei Spiele absolvieren. Im ersten Jahr hatte er 27 Spiele bestritten und einen wesentlichen Anteil zum frühzeitig realisierten Klassenerhalt 2021.