RB Leipzig hat als Tabellendritter die besten Aussichten auf die vorzeitige Qualifikation für die Königsklasse. Bei einem Sieg am Samstag (18.30 Uhr/Ticker und live hören in der SpiO-App) beim FC Bayern München ist die Mannschaft von Marco Rose sicher durch. Bei einem Unentschieden nur, wenn der Tabellenfünfte SC Freiburg am Freitag nicht gegen den VfL Wolfsburg gewinnt. Bei einer Niederlage des SC steht Leipzig schon vor dem eigenen Spiel als Champions-League-Teilnehmer fest.