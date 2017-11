Rot-Weiß Erfurt sucht den dritten Trainer der Saison. Der abstiegsgefährdete Fußball-Drittligist trennte sich nach MDR-Informationen am Montagmittag von Trainer David Bergner. Er wurde von den Thüringern freigestellt. Am Morgen hatten bereits lokale Medien davon berichtet, dass Bergner keine Zukunft als Cheftrainer der Rot-Weißen habe. Nach einem neuen Trainer werde gefahndet.

Nach Informationen der "Bild" soll Stefan Emmerling das Team vor dem Abstieg bewahren. Er trainierte RWE bereits von 2010 bis 2012. Dabei verpasste er als Tabellen-Fünfter jeweils zweimal knapp den Aufstieg in die 2. Liga. Danach arbeitete er bei Wormatia Worms, dem 1. FC Köln II und dem SC Paderborn. Den Drittligisten SCP musste er im April 2017 nach nur 17 Spielen wegen Abstiegsfahr wieder verlassen. Bei Erfurts Partie in Großaspach soll er bereits vor Ort gewesen sein.

David Bergner hatte Anfang Oktober den beurlaubten Stefan Krämer beerbt. Eine Wende gelang ihm nicht. In vier Punktspielen holte RWE nur einen Zähler. Zudem gab es im Thüringenpokal das Aus im prestigeträchtigen Duell beim FC Carl Zeiss Jena. Am Wochenende waren Risse zur Mannschaft zutage getreten: Beim 0:1 in Großaspach ließ Bergner Kapitän Jens Möckel auf der Bank. Der zuvor angeschlagene Verteidiger antwortete nach dem Spiel auf die Frage, ob er noch nicht fit gewesen sei: "Fragt andere Personen, warum ich nicht gespielt habe, ich war fit." Der neue Präsident Frank Nowag hatte bereits zuvor Zweifel an einer Wende unter Bergner geäußert. Er sehe derzeit keine Drittliga-Tauglichkeit der Mannschaft unter Bergner. Eine von Nowag angedachte Rückhol-Aktion von Stefan Krämer war nicht zustande gekommen.