Der Ausschuss 3. Liga hat sich für eine Task Force ausgesprochen. Diese soll sich "mit externer Hilfe der wirtschaftlichen Stabilität und strukturellen Weiterentwicklung der 3. Liga widmen", heißt es in einer Mitteilung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Montag (18.05.).

Ein entsprechender Antrag soll für den außerordentlichen DFB-Bundestag am 25. Mai eingereicht werden. Auf den Antrag verständigte sich das Gremium unter Leitung von Tom Eilers in einer Sitzung am Montag. Die Task Force "Wirtschaftliche Stabilität 3. Liga" war intern bereits in den vergangenen Tagen thematisiert und vor einer Woche im DFB-Präsidium behandelt worden. Das Kernthema soll neben der wirtschaftlichen Stabilisierung der 3. Liga die künftige Struktur des Profifußballs unterhalb der Bundesligen sein.