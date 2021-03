Seit Monaten befindet sich der 1. FC Magdeburg im Sinkflug. Sportlich rückt der Abstieg in die Regionalliga immer näher und auch hinter den Kulissen brodelt es beim Traditionsverein gewaltig. Bereits Ende Januar hatten sich die Mitglieder der Magdeburger Ultragruppierung "Block U" an die Medien gewandt, um ihrem Unmut über die aktuellen Entwicklungen beim FCM Luft zu machen. Unter anderem wurde der Verein aufgefordert, eine außerordentliche Mitgliederversammlung in Präsenz einzuberufen, um gemeinsam in den Austausch zu kommen.