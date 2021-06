Einige Zeit herrschte Unklarheit, ob der 1. FC Magdeburg weiter auf die Dienste von Baris Atik bauen kann. Die Blau-Weißen hatten dem 26-Jährigen einen Vertrag angeboten, der aber zunächst von dem gebürtigen Frankenthaler nicht angenommen wurde. Stattdessen hielt er sich im spanischen Marbella fit und spekulierte wohl auf eine Verpflichtung bei einem höherklassigen Verein. Nunmehr schnürt er auch in der kommenden Spielzeit die Töppen für die Magdeburger. Das bestätigte Sportdirektor Otmar Schork dem MDR. Nach der Vertragsverlängerung stellte Atik klar: "Ich hatte gute Angebote, die reizvoll waren. Ich bin hier noch nicht fertig. Es ist eine Herzensangelegenheit. Ich werde alles geben, um unser Ziel zu erreichen.“

In der vergangenen Saison erzielte er in 15 Spielen sieben Tore und 15 Scorer-Punkte und trug wesentlich zum am Ende guten Abschneiden der Mannschaft von Christian Titz bei.