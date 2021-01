Paukenschlag in Magdeburg. Zwei Tore vor der Auswärtspartie bei der SpVgg Unterhaching ist Christian Beck als Kapitän des Drittligisten zurückgetreten. Das gab Trainer Thomas Hoßmang am Donnerstag (14. Januar) im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt. Zuvor hatte Beck Magdeburgs Trainer in einem persönlichen Gespräch von seiner Entscheidung unterrichtet.

"Sehr emotionales Gespräch"

Der 32-Jährige begründete seinen Schritt damit, in der kommenden Verfassung der Mannschaft in dieser Funktion nicht helfen zu können. "Christian Beck hat in den letzten Jahren viel geleistet und eine hohe Verantwortung getragen. Er will sich voll auf unsere Aufgaben konzentrieren und wir wollen ihm dabei helfen, zurück zu alter Stärke zu finden", erklärte Hoßmang, der von einem "sehr emotionalen Gespräch" mit dem Magdeburger Urgestein berichtete. Beck war in Magdeburg über Jahre hinweg eine feste Größe auf und neben dem Platz. (Archiv) Bildrechte: imago images / Jan Huebner

Enttäuschende Saison für Beck