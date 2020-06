Magdeburgs Coach Thomas Hoßmang ließ Daniel Steininger und Tobias Müller in der Kabine, für sie kamen Christian Beck und Brian Koglin. Damit wurde das Spiel der Magdeburger etwas besser, Zwingendes entstand aber nicht. In der 60. Minute versuchte es zumindest Mario Kvesic aus der Distanz, der Ball setzte noch auf und zischte einen Meter am Hachinger Tor vorbei. So langsam schwanden auch die Kräfte bei den Gastgebern, gefährlich blieben sie trotzdem. Einer hatte aber das rechte Mittel dafür: FCM-Torwart Behrens. In der 82. Minute parierte er zunächst einen scharfen Schuss von Dominik Bacher, mit einem Blitzreflex machte er dann auch noch den Knaller von Florian Dietz zunichte. In der Nachspielzeit glänzte der 23-Jährige erneute mit einer Riesentat und entschärfte einen Strich von Markus Schwabl, der aus der Ferne abgezogen hatte. Behrens hielt die Null bis zum Schluss fest und war eindeutig Magdeburgs bester Mann.

Hachings Florian Dietz köpft aufs Tor, Morten Behrens ist aufmerksam. Bildrechte: imago images/foto2press