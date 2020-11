1:1-Endstand. Beim Schlusspfiff will Halles Papadopoulos am liebsten seinen Kopf in den Rasen stecken. Im MDR-Interview sagte der 21-Jährige: "Es war ein hartes Stück Arbeit. Aber ich finde es bitter, dass wir nur einen Punkt geholt haben anstatt drei." Der Mann, der der Aufstellung zufolge eher für die Defensive zuständig ist, sorgte dafür, dass der HFC gegen die "Roten Teufel" nicht mit leeren Händen dastand. "Ich war wach und habe gut umgeschaltet und gesehen, dass der Ball durchrutscht", schilderte er die Zehntelsekunden nach dem Eckball.