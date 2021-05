1. FC Magdeburg gegen den MSV Duisburg am Samstagnachmittag (8. Mai). Bei einem Wortgefecht kochten die Emotionen hoch, schließlich steht Aussage gegen Aussage. Was war passiert? Alexander Bittroff soll auf die Mutter von Aziz Bouhaddouz angespielt haben, die bereits gestorben ist. "Meine tote Mutter ist beleidigt worden", so die Aussage von Bouhaddouz, der als Reaktion Bittroff angeblich eine Morddrohung hinterherschickte: "Den töte ich" - so haben es Augenzeugen auf der Stadion-Tribüne gehört. Während Bittroff ohne Karte davon kam, sah Bouhaddouz von Schiedsrichter Tom Bauer, der die Szene offenbar nicht genau mitbekommen hatte, Gelb. MSV-Trainer Pavel Dotchev ließ den 34-Jährigen daraufhin gleich in der Kabine.