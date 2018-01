Nach sieben erfolglosen Partien in Folge änderte CFC-Trainer David Bergner seine Startelf auf vier Positionen. Vor allem im Fokus stand der Finne Mikko Sumusalo. Der 27-Jährige stand erstmals in der Startelf und sollte der Chemnitz-Abwehr neue Stabilität verschaffen. Die erhoffte Kompaktheit fehlte jedoch über weite Strecken der Partie. Die Hausherren gingen durch einen Kopfball von Luca Schnellbacher in Führung (14.). Diese hielt jedoch nur 120 Sekunden an. Mit schönem One-Touch-Fußball kombinierten sich Daniel Frahn und Tom Baumgart durch das Zentrum der Aalener. Baumgart suchte aus ca. acht Metern den Torabschluss und glich zum 1:1 aus (16.). Diesen Schwung nahmen die Sachsen mit in den zweiten Abschnitt und gingen nach einem platzierten Kopfball von Myroslav Slavov mit 2:1 in Führung (51.). Die Glücksgefühle weilten jedoch nicht lange bei den Chemnitz-Anhängern. Matthias Morys (62.) und Rico Preißinger (65.) drehten die Partie und sorgten für den ärgerlichen 2:3-Endstand. Zweite Partie unter David Bergner, zweite Niederlage.

Zu früh gefreut! Die 2:1-Führung konnten Chemnitzer um Tom baumgart nicht ins Ziel retten. Bildrechte: Picture Point