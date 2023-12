Regenmassen fließen ab

Die Partie stand wegen des schweren Regens am Nachmittag kurz auf der Kippe. Schlimmer Erinnerungen an das Spiel in Saarbrücken kamen bei den Dresdnern hoch, doch das Wasser auf der Alm lief deutlich besser ab, als im Saarland. So konnte pünktlich angepfiffen werden und die Gäste gaben gleich die Richtung vor. Stefan Kutschke wurde freigespielt, ging bis an die Grundlinie, legte zurück auf Patrick Herrmann, der Jonas Kersken im Kasten der Arminen gleich auf die Probe stellte (2. Minute). Bielefeld ging mit viel Wucht in die Zweikämpfe, spielte lange Bälle ins Drittel der Dresdner und lief dann mit Mann und Maus an.

Bildrechte: PICTURE POINT/S. Sonntag

Drljaca macht Fehler wieder gut

In der 12. Minute hätte das fast zum Erfolg geführt. Ein Pass von Jakob Lewald kam gefährlich kurz zurück zu Keeper Stefan Drljaca, der Manuel Wintzheimer in die Füße spielte. Doch der SGD-Schlussmann machte seinen Fehler wieder gut und rettete in höchster Not mit der Hand. Danach neutralisierten sich beide Teams lange. Tom Zimmerschied ging ins Dribbling, ließ zwei Gegenspieler stehen, doch den abgefälschten Schuss klärte Kersken mit einem starken Reflex (26.). In der 38. Minute spielte Lewald einen Traumpass über das ganze Feld zu Jakob Lemmer, der aus vollem Lauf die Flanke in die Mitte brachte, doch Niklas Hauptmann verpasste knapp. So ging es torlos in die Kabine.

Hauptmann lässt Dynamo jubeln