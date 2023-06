Der FC Energie Cottbus muss um die erhoffte Rückkehr in die 3. Liga bangen. Das Team von FCE-Coach Claus-Dieter Wollitz verlor am Mittwochabend das Aufstiegs-Hinspiel gegen Unterhaching 1:2 (1:2). Im Rückspiel am Sonntag (11.06.2023) braucht Cottbus nun einen Auswärtssieg mit mindestens zwei Toren Unterschied, um die Drittliga-Rückkehr nach vier Jahren in der Regionalliga perfekt zu machen.

Alle Tore in der ersten Halbzeit

Die Tore zum Sieg des Regionalliga-Bayern-Meisters aus Unterhaching erzielten Niclas Anspach (6.) und Mathias Fetsch (37.). Zum zwischenzeitlichen Ausgleich traf Cottbus-Abwehrspieler Jonas Hildebrandt per Handelfmeter (15.).

Mitreißende erste Halbzeit

Vor mehr als 17.500 Zuschauern zeigten beide Teams eine offensiv starke und mitreißende erste Hälfte. Unterhaching erwischte den besseren Start gegen die defensiv nicht immer sattelfest wirkende Energie-Abwehr. Nach einem langen Abschlag von Haching-Keeper René Vollath schaltete Anspach am schnellsten und traf aus Nahdistanz (6.). Möglich, dass das Tor einer Überprüfung des Video Assistant Referee (VAR) nicht standgehalten hätte - ein Kicker der Bayern leitete den Ball aus abseitsverdächtiger Position weiter. Jubel bei Unterhaching nach der frühen Führung durch Anspach. Bildrechte: IMAGO/foto2press

Hildebrandt sicher vom Punkt

Cottbus reagierte wütend und kam kurze Zeit später zum Ausgleich: Hildebrandt verwandelte nach einem Handspiel von Hachings David Pisot den fälligen Handelfmeter sicher (15.). Nach dem 1:1 hatten die Gastgeber vor der stimmungsvollen Kulisse im Stadion der Freundschaft ihre beste Phase. Doch seine Chancen ließ Cottbus ungenutzt. Zwischenzeitlicher Jubel in Cottbus: Hildebrandt trifft zum 1:1. Bildrechte: IMAGO/Matthias Koch

Abgefälschter Schuss zum 1:2

Bildrechte: IMAGO/foto2press Und auch die Gäste hatten ihre Chancen: Erst traf SpVgg-Top-Torjäger Patrick Hobsch nur die Latte (23.). Noch in der ersten Halbzeit traf Fetsch zur erneuten Hachinger Führung: Nach einer schönen Kombination am Cottbuser Strafraum zog Simon Skarlatidis fälschte Fetsch den Ball ins Energie-Tor ab (37.).

Cottbus rennt an - Haching bleibt cool

Die Antwort blieb Cottbus diesmal schuldig: Das Wollitz-Team rannte zwar leidenschaftlich an - aber ohne Erfolg und ohne echte Gefahr. Der Wucht der Cottbuser begegnete Unterhaching mit Abgeklärtheit. So nahmen die Gäste immer wieder Zeit von der Uhr - durch Krämpfe, durch Wechsel, durch Nickligkeiten. Cottbus hatte nun weniger Chancen, und ließ diese liegen.

Rückspiel am Sonntag - Lichtenberg hofft auf Cottbus

Das Rückspiel um den Drittliga-Aufstieg findet am Sonntag (11.06.2023, 13 Uhr) in Unterhaching statt. Ein Nicht-Aufstieg von Cottbus hätte auch Auswirkungen auf die Anzahl der Regionalliga-Absteiger. Neben TeBe Berlin und Germania Halberstadt müsste auch Lichtenberg 47 in die Oberliga runter.

Stimmen zum Spiel