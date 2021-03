Organisiert stehen und dann attackieren! Das war die Marschrichtung, die Trainer Joe Enochs im Vorfeld ausgegeben hatte. Doch sein Team, in dem nur Manfred Starke statt Maximilian Wolfram in der Startelf stand, setzt gleich auf Attacke. Der Sekundenzeiger hatte noch keine halbe Runde geschafft, da führten die Schwäne. Der flinke Morris Schröter setzte sich im Strafraum auf der rechten Seite durch und passte zurück auf Nils Miatke, der aus zwölf Metern flach ins rechte Eck traf. Danach versuchten die Gäste spielerisch in die Partie zu kommen. Der FSV antwortete mit Pressing, zwang Verl immer wieder zu langen Bällen und zelebrierte gefährliche Angriffe. Einen nutzte Oldie Ronny König in der 27. Minute, der aus Nachdistanz den Ball über die Linie drückte, nachdem Starke noch per Kopf an Keeper Robin Brüseke gescheitert war. Und vor der Pause war noch mehr möglich, als Starke vor dem Strafraum schon Brüseke ausgespielt hatte, dann aber noch am Schuss gehindert wurde (39.).

Jubel nach dem frühen 1:0 durch Nils Miatke Bildrechte: PICTURE POINT / Sven Sonntag